Лавина снега сошла на людей на Любинском проспекте





Что касается другой записи, сделанной камерой видеонаблюдения, то на ней видно, как молодые люди сначала посмотрели на крышу, а после, спасаясь от падающего снега, двое из них побежали вперед. Затем трое парней, на которых упал снег, зашли в магазин, через некоторое время это сделали еще двое.