Лавина снега сошла на людей на Любинском проспекте

Накануне, 20 марта, в центре Омска на Любинском проспекте с крыши дома №18 на пешеходов сошла глыба снега.
На видеохостинге YouTube уже опубликовано несколько роликов с инцидентом, сделанных с разных ракурсов. Одна из них запечатлена видеорегистратором, в объектив которого попал момент, в который на пятерых идущих молодых людей в районе дома №18 сошла лавина снега, парни бросились в сторону, тем не мене, одного из них сбило с ног.
Что касается другой записи, сделанной камерой видеонаблюдения, то на ней видно, как молодые люди сначала посмотрели на крышу, а после, спасаясь от падающего снега, двое из них побежали вперед. Затем трое парней, на которых упал снег, зашли в магазин, через некоторое время это сделали еще двое.
В данный период из-за опасности схода глыб снега омичам следует проявить бдительность, обращать внимание на крыши и по возможности не ходить вдоль зданий.
Фото: скриношот с видео на YouTube