Кошмар на улице Энтузиастов: это просто ужас…

«Добрый день! Кошмар на улице Энтузиастов… Может как-то можно выяснить, по какому поводу в нашем городе образовался данный "оазис". Вырублена целая роща тополей возле школы №63 по ул. Энтузиастов. Вырублены деревья, которые защищали нас (хоть минимально от вредных выбросов), ведь совсем рядом пром. зона. Вырублены варварски, оставлены ужасные пни, которые уже никогда не отрастут. Слышала, что планируется снос аварийных деревьев, но эти... даже при желании их аварийными не назовешь. На фото видно, что все деревья здоровы и росли бы еще сто лет. Хотя в двух шагах от этого варварства спокойно стоят себе сухие тополя, которые никто не "заметил". Глядя на весь этот ужас мне кажется, что наши городские власти умеют только рубить деревья. Они не умеют убирать снег, грязь, не умеют благоустраивать дворы, не умеют ремонтировать дороги, не умеют НИЧЕГО, кроме как косить деревья. Ведь посажены они там были не просто так, это защитная полоса. Что же интересно будет на это месте? Очередная стройка, гаражи, парковка, на другое надежды нет к сожалению... Помогите выяснить, кто и зачем сотворил этот очередной ужас!!!!»