Кошмар на улице Энтузиастов: это просто ужас…

Жители Советского округа в ужасе от действий лиц, вырубивших целую рощу тополей недалеко от школы №63 по улице Энтузиастов.
Напомним, что тополя в городке Нефтяников высажены в 70-е годы прошлого века для защиты жилых кварталов от выбросов промзоны. Тополя были выбраны в виду своих рекордных характеристик по очистке воздуха и потому что могли расти практически в любых условиях, независимо от влажности и состава почвы.
Так вот, теперь единственную преграду между промзоной и Нефтяниками решено вырубить. Речь идет, как уточнили в мэрии, об «аварийных деревьях». Об этом, напомним, ранее сообщила главный агроном БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»
«Мы осенью выезжали – смотрели, актировали эти деревья. Они выросли выше 9-ти этажных зданий, они аварийны. В то время на метре квадратном высаживалось по 3-4 тополя. Эта загущенность и создала аварийность», - сказала главный агроном.
Тем не менее, местные жители «в ужасе» от такого решения – деревья хоть как-то защищали их от вредных выбросов. В свете последних событий, связанных с утечкой со значительным превышением
Тревожное письмо от жителей домов по улице Энтузиастов:
«Добрый день! Кошмар на улице Энтузиастов… Может как-то можно выяснить, по какому поводу в нашем городе образовался данный "оазис". Вырублена целая роща тополей возле школы №63 по ул. Энтузиастов. Вырублены деревья, которые защищали нас (хоть минимально от вредных выбросов), ведь совсем рядом пром. зона. Вырублены варварски, оставлены ужасные пни, которые уже никогда не отрастут. Слышала, что планируется снос аварийных деревьев, но эти... даже при желании их аварийными не назовешь. На фото видно, что все деревья здоровы и росли бы еще сто лет. Хотя в двух шагах от этого варварства спокойно стоят себе сухие тополя, которые никто не "заметил". Глядя на весь этот ужас мне кажется, что наши городские власти умеют только рубить деревья. Они не умеют убирать снег, грязь, не умеют благоустраивать дворы, не умеют ремонтировать дороги, не умеют НИЧЕГО, кроме как косить деревья. Ведь посажены они там были не просто так, это защитная полоса. Что же интересно будет на это месте? Очередная стройка, гаражи, парковка, на другое надежды нет к сожалению... Помогите выяснить, кто и зачем сотворил этот очередной ужас!!!!»
Итак, что же делать омичам, проживающим в городке Нефтяников, в период между вырубкой тополей-защитников и тем временем, когда на их месте вырастут новые большие деревья? Чем дышать ближайшие 10-15 лет?