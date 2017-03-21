Карта химической атаки на Омск появилась в сети

Омичи сообщают, что сегодня ночью в воздухе снова ощущался резкий запах газа, особенно сильно – на Левом берегу. Потеряв надежду, что источник выбросов будет назван, а утечка прекратится, горожане решили самостоятельно выяснить, откуда идет неприятный запах и «вычислить отравителей Омска».
Одна из омичек пишет:
«Сегодня, проснувшись в 7-00 поняла, что оказалась в газовой камере. Пахнет не только в доме, но и в детском саду, куда я отвожу своего ребёнка».
«По улице Дианова (район Солнечного) тоже очень часто чувствуется запах газа. Сейчас открыли окно для свежего воздуха, но пришлось сразу закрыть. В первый раз, когда я заметила этот запах(еще до того, как по тв показали, что это наблюдается в ЦАО, САО и КАО) я запах почувствовала во сне в 6 утра. Открыла окно - но с улицы этот запах был еще сильнее. В подьезде вообще нечем дышать было. Но как-то тогда еще непонятно было, что все настолько серьезно», добавляет еще одна омичка.
«С утра аж тяжко дышать было. Скоро у людей вырастут дополнительные руки, ноги, головы и жабры», жалуется один из комментаторов. Его поддерживают: «Жабры вещь полезная. На Малиновского скоро понадобятся».
Некоторые уже сравнивают Омск с «Обителью зла»: «Напоминает сюжет Обители зла. Выбросы в Омск-сити. Скоро все начнём в зомби превращаться, пока не найдутся люди, которые смогут свыкнуться с этим... а дальше эта дрянь расползется по всему миру».
Количество сообщений о выбросе этилмеркаптана в пабликах соцсети «ВКонтакте» продолжает увеличиваться. Омичам предложили структурировать свои знания о запахе и пройти квест «Найди, кто нас травит», поясняя: «Раз власти не шевелятся – найдем сами». Горожан просят указать точное время и место, где ощущался запах, насколько сильно (по пятибалльной шкале), а также направление и скорость ветра, чтобы составить
Для создания карты требуется информация с привязкой по времени с точностью до часа (или точнее). Ее авторы считают, что нужно учитывать точное направление ветра в конкретные дни и часы:
«Последние дни ветер был от северо-западного и северо-северо-западного до северного. Так что версия про источник в Амуре вряд ли состоятельна. Не уверен, что этого [собранных материалов – прим.ред.] хватит для нахождения источника (все-таки для этого нужно более настроенную систему мониторинга, позволяющую более оперативно собирать и анализировать первичные данные), но мы сделали важное дело – минимальный образец гражданской самоорганизации. …
Он предполагает, что у запаха есть стационарный источник в районе северного промышленного узла, и отмечает, что «Омск волна накрывает только при северном или северо-западном ветре». Помочь в «народном расследовании» может информация с Красноярского тракта 17-18 марта – «пересечением нескольких линий мы смогли бы локализовать источник с точностью до пары сотен метров!».
Активно информацию собирает омич Андрей Рудаев, который и призвал горожан участвовать в «квесте». Сегодня вечером он планирует обобщить всю поступившую информацию и добавить ее на карту, через сутки наметить точки выбросов, а затем – «пробовать там дежурить», фиксируя все на видео.
Напомним, жители сообщают о неприятном запахе в Омске, начиная с 17 февраля. Пик обращений пришелся на 9-10 и 14-15 марта, сегодня также фиксируется большое количество. Некоторые горожане посчитали, что «пики» жалоб повторяются регулярно, с интервалом в 4-5 дней.
По данным регионального Росприронадзора и Минприроды, в воздухе Омска обнаружен этилмеркаптан, концентрация которого превысила норму в 400 раз. 14-16 марта в воздухе обнаружили хлорид водорода, превысившего предельно допустимую концентрацию почти в два раза.
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