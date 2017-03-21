Карта химической атаки на Омск появилась в сети



«По улице Дианова (район Солнечного) тоже очень часто чувствуется запах газа. Сейчас открыли окно для свежего воздуха, но пришлось сразу закрыть. В первый раз, когда я заметила этот запах(еще до того, как по тв показали, что это наблюдается в ЦАО, САО и КАО) я запах почувствовала во сне в 6 утра. Открыла окно - но с улицы этот запах был еще сильнее. В подьезде вообще нечем дышать было. Но как-то тогда еще непонятно было, что все настолько серьезно», добавляет еще одна омичка.