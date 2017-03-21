Грабителя с дрелью поймали в Омске у банкомата с 500 тысячами рублей

Около 3 часов ночи на Левобережье задержан омич, пытавшийся просверлить банкомат.
В городском отделе полиции №1 УМВД России по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Омску.
Предварительно: ночью внимание работников частного охранного предприятия, где располагается банкомат (в районе улицы Бульвар Зеленый) привлек странный шум, похожий на звук сверления металла. Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы они задержали на месте преступления мужчину, пытавшегося вскрыть банкомат.
По словам Натальи Морозовой, следователя отдела полиции, капитана юстиции, неработающий житель Ленинского округа позаимствовал идею кражи банкомата в сети Интернет.
Собрав необходимые предметы: комплект сверл, запасные аккумуляторы, перчатки, фонарик отправился на дело, которое не успел завершить.
Впоследствии все вышеуказанные предметы изъяты следователями и приобщены к материалам дела.
Отмечается, что на момент попытки вскрытия в банкомате находились денежные средства в размере 538 тысяч рублей.
За подобное преступление (тайное хищение чужого имущества в крупном размере) максимальным наказанием является лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
Фото: 55.мвд.рф