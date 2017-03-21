Авангард может лишиться сразу нескольких ведущих игроков

Ранее сообщалось, что кадровые изменения могут произойти и в тренерском штабе «Авангарда» , в состав которого может войти Андрей Скабелка в качестве наставника «ястребов», помогать ему будут тренеры Сергей Бердников, Владимир Копать, Николай Мишин и Дмитрий Рябыкин.