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Авангард может лишиться сразу нескольких ведущих игроков

21 марта 2017, 09:15
Вопрос продления контрактов.

Омский «Авангард» может не продлить контракты с целой группой хоккеистов, в числе которых голкипер Доминик Фурх, а также нападающие Владимир Соботка и Илья Зубовов, сообщает «Хоккейная правда».

В полный перечень игроков, у которых истекают контракты 30 апреля 2017 года, согласно данным официального сайта КХЛ, входят: Антон Бурдасов, Дэвид Бут, Михаил Григорьев, Илья Костин, Егор Мартынов, Павел Махановский, Илья Михеев, Никита Никитин, Петр Хохряков и Олег Шилин.

Ранее сообщалось, что кадровые изменения могут произойти и в тренерском штабе «Авангарда», в состав которого может войти Андрей Скабелка в качестве наставника «ястребов», помогать ему будут тренеры Сергей Бердников, Владимир Копать, Николай Мишин и Дмитрий Рябыкин.

Напомним, омский «Авангард» завершил сезон, уступив в четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счетом в серии 4-2. Последний матч серии, проходивший в Казани, завершился разгромом «ястребов» со счетом 5:0.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Авангард#Спорт#Город
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