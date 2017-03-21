Авангард может лишиться сразу нескольких ведущих игроков

Омский «Авангард» может не продлить контракты с целой группой хоккеистов, в числе которых голкипер Доминик Фурх, а также нападающие Владимир Соботка и Илья Зубовов, сообщает «
В полный перечень игроков, у которых истекают контракты 30 апреля 2017 года, согласно данным официального сайта КХЛ, входят: Антон Бурдасов, Дэвид Бут, Михаил Григорьев, Илья Костин, Егор Мартынов, Павел Махановский, Илья Михеев, Никита Никитин, Петр Хохряков и Олег Шилин.
Ранее сообщалось, что
Напомним, омский «Авангард» завершил сезон, уступив в четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счетом в серии 4-2.
Фото: hawk.ru