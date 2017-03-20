Жители Омска остались без тепла и электроэнергии

Следственные органы СК РФ по Омской области организовали доследственную проверку по ранее размещенным в СМИ сообщениям об отключении электроэнергии в садоводческом товариществе «Любитель 3» в Омске в результате чего несколько семей с несовершеннолетними детьми, постоянно проживающими на территории СНТ, остались без отопления в темных и холодных помещениях.
Согласно предварительным данным, причиной отключения электричества стала задолженность СНТ по оплате потребленной электроэнергии. Накануне, 19 марта, в результате мер, принятых в ходе доследственной проверки, в дома была возобновлена подача электроэнергии.
Все причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки, также будет дана правовая оценка действиям председателя садоводческого товарищества и других лиц.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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