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Жители Омска остались без тепла и электроэнергии

20 марта 2017, 19:35
Проводится доследственная проверка.

Следственные органы СК РФ по Омской области организовали доследственную проверку по ранее размещенным в СМИ сообщениям об отключении электроэнергии в садоводческом товариществе «Любитель 3» в Омске в результате чего несколько семей с несовершеннолетними детьми, постоянно проживающими на территории СНТ, остались без отопления в темных и холодных помещениях.

Согласно предварительным данным, причиной отключения электричества стала задолженность СНТ по оплате потребленной электроэнергии. Накануне, 19 марта, в результате мер, принятых в ходе доследственной проверки, в дома была возобновлена подача электроэнергии.

Все причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе проверки, также будет дана правовая оценка действиям председателя садоводческого товарищества и других лиц.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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