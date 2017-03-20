Жители Омска остались без тепла и электроэнергии

Следственные органы СК РФ по Омской области организовали доследственную проверку по ранее размещенным в СМИ сообщениям об отключении электроэнергии в садоводческом товариществе «Любитель 3» в Омске в результате чего несколько семей с несовершеннолетними детьми, постоянно проживающими на территории СНТ, остались без отопления в темных и холодных помещениях.