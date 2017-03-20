В Омске сосулька нанесла ущерб в 325 тыс, став самой дорогой в Сибири

Огромное количество снега, свисающие сосульки с крыш домов, зданий представляют опасность для людей, автомобилей.
С началом активного снеготаяния омичи все чаще и чаще в социальных сетях высказывают опасения по поводу свисающих с крыш домов и зданий сосулек.
Сегодня в омских пабликах появились новые сообщения о свисающих огромных сосульках.
«Огромные сосульки на улице Карла Маркса у Голубого огонька, некоторые уже упали », - пишет автор поста.
В комментариях омичи пишут, что «На Маркса даже на сосульках висят сосульки» и предостерегают «ходите осторожнее и смотрите не только под ноги, но и над головой».
От свисающих гигантов страдают не только люди, но и припаркованные во дворах автомобили. Ранее портал Gorod55 неоднократно писал о том, что рухнувшие вниз глыбы снега повредили автомобили. Так, в конце февраля глыбой снега
По этому поводу свою статистику приводит компания «АльфаСтрахование», аналитики которой подсчитали, сколько «стоят сибирские сосульки».
По данным пресс-службы компании, в 2016 году сосульками в Сибири и на Дальнем Востоке нанесен ущерб на 897 тысяч рублей – самой дорогой стала омская ледяная глыба, упавшая на автомобиль Mitsubishi ASX, застрахованный по КАСКО, и которая нанесла ущерб в 325 тысяч рублей. «Поврежденными у омского автомобиля оказались ветровое стекло, капот, панель крыши и панель приборов автомобиля», - сообщают представители «АльфаСтрахования».
На втором месте владивостокский Jeep Wrangler, который пострадал от сосульки на 219,3 тыс. рублей. Самый серьезный случай, связанный с угрозой человеческой жизни, произошел в Новосибирске. Пострадавшему от падения ледяной глыбы новосибирцу «АльфаСтрахование» выплатила по полису страхования от несчастного случая (НС) 187,5 тыс. рублей за разрыв связок шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника правого предплечевого сустава, ушибы мягких тканей головы и сотрясение головного мозга. Автовладелец из Владивостока получил по полису КАСКО 96,6 тысяч рублей за порчу сосулькой заднего крыла, зеркала и крыши Toyota RAV 4. Замыкает рейтинг опасных сосулек Сибири и Дальнего Востока лед, повредивший панель крыши Skoda Oktavia, ущерб составил 68,5 тысяч рублей.
Фото: alfastrah.ru
Фото в тексте: vk.com/aomsk