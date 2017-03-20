В Омске сосулька нанесла ущерб в 325 тыс, став самой дорогой в Сибири



От свисающих гигантов страдают не только люди, но и припаркованные во дворах автомобили. Ранее портал Gorod55 неоднократно писал о том, что рухнувшие вниз глыбы снега повредили автомобили. Так, в конце февраля глыбой снега поврежден автомобиль на улице Светловская , днями позже снегом и льдом был раздавлен внедорожник на Левобережье, а в середине марта рухнувший снег раздавил дорогую иномарку, стоящую на тротуаре .