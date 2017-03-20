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В Омске штиль, в атмосферу утекли оксид азота и хлористый водород

20 марта 2017, 13:27
Мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Дополнительно к превышению ПДК по ряду показателей ситуацию усугубляют еще и погодные условия. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в период с 11:00 часов 19 марта до 11:00 часов 20 марта 2017 года в регионе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация была передана на 24 предприятия города.

Пресс-служба ГУ МЧС по Омской области уточняет, что «режим №1 (штиль)» сохранится до 21.03.2017 года.

В воскресенье, 19 марта, диспетчеры МЧС получили десятки жалоб от горожан. Забор и анализ проб воздуха осуществлялся на 20 постах. В том числе на 2-х передвижных лабораториях ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» и Управления Росприроднадзора, и 18 стационарных постах (7 стационарных постов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 4 стационарных датчика АСКХО северной промышленной площадки, 7 приборов радиационно-химического контроля на терминальных комплексах ОКСИОН города Омска).

Согласно информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», загрязнение воздуха в Омске выявлено по следующим показателям (кратность превышения ПДК):

В Кировском округе наибольшей показатель (1.1) зафиксирован по хлористому водороду, в Советском округе – по окиси углерода (1.7), диоксиду азота (0.8) и по оксиду азота (другое название «веселящий газ») (1.5).

Согласно тем же данным, самыми чистыми округами города (небольшие превышения ПДК по ряду показателей) стал Ленинский округ. На втором и третьем месте Центральный и Октябрьский.

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