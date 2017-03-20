В Омске штиль, в атмосферу утекли оксид азота и хлористый водород

Дополнительно к превышению ПДК по ряду показателей ситуацию усугубляют еще и погодные условия. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в период с 11:00 часов 19 марта до 11:00 часов 20 марта 2017 года в регионе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация была передана на 24 предприятия города.