В Омске 10-летний мальчик сорвался с крыши, ребенок в реанимации

Сообщение о госпитализации 10-летнего мальчика поступило в дежурную часть отделения полиции №4 Управления МВД России по Омской области из городского медицинского учреждения. Врачи после осмотра поставили диагноз: кататравма и ушиб головного мозга. Ребенок в реанимации.
Предварительно установлено: ребенок вместе со своим другом гулял на улице, они забирались на крыши гаражей, которые располагаются на улице Рождественского. В один момент мальчик поскользнулся и упал вниз.
Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку по данному факту, результатам которой станет принятие процессуального решения.
В преддверии весенних школьных каникул, которые начнутся в Омском регионе в эту субботу и продлятся неделю, омские полицейские рекомендуют родителям обратить особое внимание на безопасное проведение свободного времени в отсутствии взрослых, в частности, что касается улицы.
Во-первых, провести профилактические беседы
Во-вторых, следовать четким правилам при переходе проезжей части – переходить дорогу только в установленных для этого местах и на зеленый свет светофоров, не играть около проезжей части.
В-третьих, объяснить, что весенний лед стал тонок, и выход на него может обернуться смертельной опасностью. Кроме этого, ни в коем случае не стоять и не передвигаться под карнизами, на которых образовались сосульки.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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