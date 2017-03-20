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В Омске 10-летний мальчик сорвался с крыши, ребенок в реанимации

20 марта 2017, 15:32
Несчастный случай в Ленинском округе.

Сообщение о госпитализации 10-летнего мальчика поступило в дежурную часть отделения полиции №4 Управления МВД России по Омской области из городского медицинского учреждения. Врачи после осмотра поставили диагноз: кататравма и ушиб головного мозга. Ребенок в реанимации.

Предварительно установлено: ребенок вместе со своим другом гулял на улице, они забирались на крыши гаражей, которые располагаются на улице Рождественского. В один момент мальчик поскользнулся и упал вниз.

Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку по данному факту, результатам которой станет принятие процессуального решения.

В преддверии весенних школьных каникул, которые начнутся в Омском регионе в эту субботу и продлятся неделю, омские полицейские рекомендуют родителям обратить особое внимание на безопасное проведение свободного времени в отсутствии взрослых, в частности, что касается улицы.

Во-первых, провести профилактические беседы об опасности игр на городских сооружениях. Категорически запрещается проникать на строительные объекты, высотные здания, бегать по крышам домов, гаражей.

Большой фоторепортаж о возможной опасности во дворах и на детских игровых площадках.

Во-вторых, следовать четким правилам при переходе проезжей части – переходить дорогу только в установленных для этого местах и на зеленый свет светофоров, не играть около проезжей части.

В-третьих, объяснить, что весенний лед стал тонок, и выход на него может обернуться смертельной опасностью. Кроме этого, ни в коем случае не стоять и не передвигаться под карнизами, на которых образовались сосульки.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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