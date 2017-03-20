Уличный силовой тренажер в Омске может раздавить любого тренирующегося

Сегодня в социальных сетях омичи сообщили об опасном тренажере для воркаута, установленного на набережной Тухачевского.
Очевидец сообщает об огромных трещинах, образовавшихся на трубе, что держит вес, с которым работает спортсмен. Отмечается, что при падении этой конструкции человек может получить тяжелые травмы.
В пресс-службе департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска редакции портала Gorod55.ru сообщили следующее:
Специалисты уже выезжали на улицу Набережная Тухачевского, поврежденный сегмент тренажера демонтирован, и в скором времени спортивной объект вновь станет доступным для омичей. В настоящее время проводится работа по установлению причин появления дефекта.
Кроме того, в мэрии обратили внимание на важность соблюдения правил при использовании уличных тренажеров, игнорирование которых при работе с большими весами может существенного увеличить износ спортивных объектов.
Фото: vk.com/omsk_vk