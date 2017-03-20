ТЦ Festival City разыграет DATSUN on-DO в честь своего 7-летия!

Розыгрыш призов и главного приза автомобиля состоится 22 апреля 2017 г. в 13.00 часов!
— Совершайте покупки в магазинах ТЦ Festival City на сумму от 1000 руб. с 1 марта по 22 апреля 2017 г.
— Получайте купоны в магазинах ТЦ Festival City
— Приходите 22 апреля 2017 г. в 13.00 часов на шоу-программу и розыгрыш супер-призов на уличной сцене ТЦ Festival City.
Для участия в розыгрыше необходимо:
Совершить покупку товаров в любом магазине по адресу ул. 70 лет Октября, 19 на сумму свыше 1000р (тысячи) рублей в период с 01.03.2017 по 22.04.2017, получить на кассе купон (не более пяти купонов на один чек), дающий право на участие в розыгрыше.
Заполнить купон (указать ФИО, номер магазина, в котором была совершена покупка и номер чека); чек и заполненный купон необходимо сохранить!!! И зарегистрировать для финального розыгрыша 22 апреля 2017 г. с 10.00 до 12.00 часов на стойке информации торгово центра по адресу ул.70 лет Октября, 19 и опустить в лототрон.
Сохранить чек и купон (обе части), на которых указаны номер купона, ФИО и условия акции.
Прийти на розыгрыш призов 22.04.2017 не позднее 13.00 часов.
Для получения приза, в случае выигрыша, необходимо предъявить отрывной корешок купона, ИНН, чек и паспорт.
*Информация об организаторе розыгрыша, кол-ве призов, месте и порядке их получения – в ТЦ Festival City, по телефону 927-927 или на сайте
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