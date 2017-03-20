Роспотребнадзор предупредил о волне опасного вируса гриппа B

Грипп B, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, способен вызвать тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, пневмонию, бронхит. В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян следить за здоровьем и обращаться к врачу при первых же симптомах.