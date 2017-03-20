Роспотребнадзор предупредил о волне опасного вируса гриппа B

На смену сезонному вирусу H3N2 придет грипп B, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, в программе «Итоги недели» на телеканале
По словам Анны Поповой, сезонный вирус сменит грипп B, которые менее контагиозен и поражает меньшее число людей, но «клинику он, как правило, вызывает более тяжелую».
Таким образом, как отмечает глава Роспотребнадзора, несмотря на окончание эпидсезона и снижении уровня заболеваемости, расслабляться пока не стоит.
Грипп B, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, способен вызвать тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, пневмонию, бронхит. В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян следить за здоровьем и обращаться к врачу при первых же симптомах.
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