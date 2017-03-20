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Роспотребнадзор предупредил о волне опасного вируса гриппа B

20 марта 2017, 08:31
Заявление главного санитарного врача России.

На смену сезонному вирусу H3N2 придет грипп B, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам Анны Поповой, сезонный вирус сменит грипп B, которые менее контагиозен и поражает меньшее число людей, но «клинику он, как правило, вызывает более тяжелую».

Таким образом, как отмечает глава Роспотребнадзора, несмотря на окончание эпидсезона и снижении уровня заболеваемости, расслабляться пока не стоит.

Грипп B, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, способен вызвать тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, пневмонию, бронхит. В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала россиян следить за здоровьем и обращаться к врачу при первых же симптомах.


Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Общество
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