После провала сезона Авангардом названо имя нового главного тренера

В ближайшем времени Федора Канарейкина на посту главного тренера омского «Авангарда» сменит 46-летнйи Андрей Скабелка, в тренерский штаб которого могут войти Николай Мишин, Сергей Бердников, Дмитрий Рябыкин и Владимир Копать, сообщает издание «
Андрей Скабелка покинул пост наставника новосибирской «Сибири», где он работал с 2014 года, после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого клуб не попал в плей-офф.
Что касается возможного тренерского штаба белорусского специалиста, которого прочат в главные тренеры «Авангарда». Сергей Бердников, который до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург», является воспитанником омского хоккея. Владимир Копать прежде работал помощником тренера в «Гомеле», минском «Динамо» и молодежной сборной Беларуси. Николай Мишин, воспитавший Ивана Налимова и Илью Сорокина, может быть приглашен на роль тренера вратарей, а Дмитрий Рябыкин останется в клубе и продолжит работу с защитниками.
Напомним, накануне омский «Авангард» завершил сезон, который стал провальным. Омский клуб выбыл из борьбы за Кубок Гагарина на стадии четвертьфинала, уступив казанскому «Ак Барсу» со счетом 4-2 в серии.
Фото: hawk.ru