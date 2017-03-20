После провала сезона Авангардом названо имя нового главного тренера

Что касается возможного тренерского штаба белорусского специалиста, которого прочат в главные тренеры «Авангарда». Сергей Бердников, который до недавнего времени возглавлял новокузнецкий «Металлург», является воспитанником омского хоккея. Владимир Копать прежде работал помощником тренера в «Гомеле», минском «Динамо» и молодежной сборной Беларуси. Николай Мишин, воспитавший Ивана Налимова и Илью Сорокина, может быть приглашен на роль тренера вратарей, а Дмитрий Рябыкин останется в клубе и продолжит работу с защитниками.