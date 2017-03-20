Под Омском на зебре сбит пешеход, на месте МЧС, медики и полиция

Накануне на Сыропятском тракте, недалеко от поселка Ростовка Омского района в вечернее время суток произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого с травмами различной степени тяжести госпитализирован мужчина-пешеход. Очевидцы сообщили порталу Gorod55, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС, полицейские и медики. По предварительным данным, пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом бедра и сотрясением головного мозга.
По данным пресс-службы регионального Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть 19 марта в 19:55. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники оперативной группы и вызвана бригада скорой помощи.
Инспекторами предварительно установлено: водитель автомобиля Mazda Premacy, мужчина 1971 года рождения, при движении по Сыропятскому тракту в направлении поселка Ростовка, в районе 13 километра, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля.
Итог ДТП: пешеход, мужчина 1988 года рождения, доставлен в медицинское учреждение.
По факту автоаварии назначена и проводится проверка для установления и выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.