Под Омском на зебре сбит пешеход, на месте МЧС, медики и полиция

Накануне на Сыропятском тракте, недалеко от поселка Ростовка Омского района в вечернее время суток произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого с травмами различной степени тяжести госпитализирован мужчина-пешеход. Очевидцы сообщили порталу Gorod55, что на месте происшествия находились сотрудники МЧС, полицейские и медики. По предварительным данным, пострадавшего мужчину увезли в больницу с переломом бедра и сотрясением головного мозга.