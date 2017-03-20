Омским водителям запретят поворачивать налево

С прежней работой светофора на этом перекрёстке специалисты связывают образование автомобильных заторов. Напомним, ранее режим работы светофора на этом перекрестке работал в соответствии с требованиями нормативных документов – выделена отдельная пешеходная фаза. При этом интенсивность левого потока здесь в часы пик составляет в среднем 60 единиц в час (при пропускной способности одной полосы в прямом направлении 1200 единиц в час), а интенсивность потока в прямом направлении в 20 раз превышает интенсивность левого поворота.