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Омским водителям запретят поворачивать налево

20 марта 2017, 19:59
Корректировка движения.

По данным пресс-службы городской администрации, с 11 апреля в Омске начнет действовать запрет выполнения левого поворота с улицы Герцена на улицу Октябрьскую при движении со стороны улицы Яковлева. Это связано с увеличением пропускной способности данного дорожного узла, а также сокращением количества и плотности заторов, возникающих именно на указанном месте.

С прежней работой светофора на этом перекрёстке специалисты связывают образование автомобильных заторов. Напомним, ранее режим работы светофора на этом перекрестке работал в соответствии с требованиями нормативных документов – выделена отдельная пешеходная фаза. При этом интенсивность левого потока здесь в часы пик составляет в среднем 60 единиц в час (при пропускной способности одной полосы в прямом направлении 1200 единиц в час), а интенсивность потока в прямом направлении в 20 раз превышает интенсивность левого поворота.

Как поясняют специалисты департамента транспорта омской мэрии, запрещение левого поворота с улицы Герцена на улицу Октябрьскую при движении со стороны улицы Яковлева позволит увеличить пропуск транспортных средств, которые совершают поворот налево с улицы Герцена на улицу Октябрьскую в сторону улицы Чернышевского.

В целях безопасного выполнения данного маневра, на светофорном объекте будет введена расщепленная фаза, то есть зеленый сигнал будет работать дольше на шесть секунд.

В связи с этим, светофор обзаведется соответствующей символикой – стрелки направо и прямо, а также установлены дорожные знаки 4.1.4 – Движение прямо или направо.


Фото: иллюстрация

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