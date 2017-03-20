Омские садоводы лишились миллиона из-за махинаций главбуха

В ходе расследования данного уголовного дела установлено: 27-летняя омичка, работающая в должности главного бухгалтера садоводческого некоммерческого товарищества в Омске в течение двух лет до своего увольнения по собственному желанию в мае 2015 года, получая от собственников земельных участков денежные взносы, не вносила их в кассу товарищества. Данные выводы следователи сделали на основании исследований финансовой документации. Таким образом, установлено, что за весь период действий злоумышленницы, было похищено более миллиона рублей. При этом, как отмечается, деньги женщина потратила на собственные нужды.