Омские садоводы лишились миллиона из-за махинаций главбуха

В Омске следователи завершили расследование уголовного дело в отношении главного бухгалтера садового некоммерческого товарищества, которая обвиняется в хищении более миллиона рублей (присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба регионального следственного управления МВД России.
В ходе расследования данного уголовного дела установлено: 27-летняя омичка, работающая в должности главного бухгалтера садоводческого некоммерческого товарищества в Омске в течение двух лет до своего увольнения по собственному желанию в мае 2015 года, получая от собственников земельных участков денежные взносы, не вносила их в кассу товарищества. Данные выводы следователи сделали на основании исследований финансовой документации. Таким образом, установлено, что за весь период действий злоумышленницы, было похищено более миллиона рублей. При этом, как отмечается, деньги женщина потратила на собственные нужды.
Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено и вместе с ним передано в суд. Высшей мерой наказания по статье 160 части 4 Уголовного кодекса России – присвоение или растрата - является лишение свободы на срок 10 лет.
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