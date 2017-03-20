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Омичи получат 33,6 миллионов на строительство жилья

20 марта 2017, 09:46
Социальные выплаты.

В 2017 году 60 семей, жителей Омского региона, смогут получить социальные выплаты на строительство жилых домов в сельской местности. Утвержден соответствующий список участников, сообщает Омская Губерния.

Общий объем финансирования в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году составит 33,6 миллионов рублей.

Отмечается, что среди участников данной подпрограммы 44 молодых семей и специалистов.


Планируется в текущем году ввести для граждан, которые проживают в сельской местности в общей сложности 2,8 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 2,1 тысячи квадратных метров для молодых семей и молодых специалистов.

Фото: omskportal.ru

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