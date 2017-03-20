Омичи набиваются в ПАЗы, как килька в банку. ПАТП заработали миллионы

Местные жители отмечают, что «автобус №73 очень редкий и ждать его приходится долго». Далее происходит следующее: примерно в первой трети его маршрута «ПАЗ» ломается и высаживает всех пассажиров на обочину. Причем, кондуктор говорит, что билеты действительны и все могут дождаться следующего «ПАЗа» и уехать на нем. Но следующий «ПАЗ» №73 тоже идет битком набитый и в него никто уже «влезть» не может. И людям приходится ехать «кто на чем» и конечно уже снова покупая новые билеты.