Омичи набиваются в ПАЗы, как килька в банку. ПАТП заработали миллионы

После изменения транспортной схемы в Омске горожане, живущие на окраинах города, вспомнили нелегкие «советские времена», когда попасть в автобус утром в час пик можно было, только проявив чудеса эквилибристики.
Так вот, жители Чкаловского поселка рассказали редакции портала Gorod55.ru о любопытной «схеме», которую применяют частные извозчики. В пример приводят маршрут №73. Итак, в новенький автобус марки «ПАЗ» на конечной остановке набивается полный салон пассажиров. «Под 60 человек, как килька в банке стоим».
Местные жители отмечают, что «автобус №73 очень редкий и ждать его приходится долго». Далее происходит следующее: примерно в первой трети его маршрута «ПАЗ» ломается и высаживает всех пассажиров на обочину. Причем, кондуктор говорит, что билеты действительны и все могут дождаться следующего «ПАЗа» и уехать на нем. Но следующий «ПАЗ» №73 тоже идет битком набитый и в него никто уже «влезть» не может. И людям приходится ехать «кто на чем» и конечно уже снова покупая новые билеты.
Такое случается и на других маршрутах. То есть, как отмечают пассажиры в частных «ПАЗиках» деньги не отдают, а говорят «дождитесь следующего нашего и садитесь с этим билетом». А вот, к примеру, в маршрутках деньги отдают сразу «как сломались».
Далее горожане вспоминают: «Если раньше все автобусы были муниципальными и при поломке одного билет был действителен на всех других маршрутах не зависимо от его номера, то теперь частники все разные и коммуникаций в этом плане у них никаких нет. А страдают опять пассажиры!»
ПАТП в плюсе
Пока омичи жалуются на «частный сектор», омские муниципальные ПАТП рапортуют о положительной динамике: они неожиданно вышли в плюс по доходам.
За первые месяцы 2017 года ПАТП Омска дополнительно получили почти 14 миллионов рублей доходов, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что случилось это за счет увеличения пассажиропотока.
- По состоянию на 17 марта 2017 года рост собственных доходов от оплаты за проезд в салоне в результате увеличения производственной программы составил 13,7 млн. рублей, что позволяет работать предприятиям городского пассажирского транспорта с положительным результатом, - сказал замдиректора Дептранспорта Игорь Кожухов.
По его словам, в планах на текущий год увеличение производственной программы омских ПАТП на 7%, что, согласно расчету, позволит увеличить пассажиропоток и, как следствие, получить дополнительный доход порядка 150 миллионов рублей.
Департамент транспорта отмечает, что при этом постоянно ведутся работы по снижению производственных издержек. Так, в 2016 году городские ПАТП сэкономили около 64 миллионов рублей. Кроме того, за счет дополнительных услуг (ремонт транспорта, аренда боксов и другое) заработали более 134 миллионов рублей.
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