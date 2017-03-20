Неуязвимый вирус, крадущий деньги, атаковал российские банкоматы

Новый тип вируса, атакующий банкоматы, появился на территории России, сообщает издание «
Новый вирус нацелен непосредственно на деньги в банкомате, а не на средства клиентов. Зараженное устройство при введении определенного кода выдает все крупные купюры. Вредоносное ПО не распознают антивирусы из-за того, что оно не имеет файлового тела.
В оперативной памяти банкомата троян может находиться неограниченное количество времени. В нашей стране подобная мошенническая схема выявлена впервые. Вирус поразил устройства крупнейшего производителя банкоматов – NCR, устройства которого используют различные банки.
В настоящее время эффективного способа борьбы с обнаруженным вирусом нет. Собеседники издания отметили, что удалить из оперативной памяти вредоносное ПО можно с помощью перезагрузки, но это займет время, а также может негативно сказаться на банкомате, то есть незаметно для клиентов подобную процедуру провести не удастся.
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