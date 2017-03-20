Неуязвимый вирус, крадущий деньги, атаковал российские банкоматы

В настоящее время эффективного способа борьбы с обнаруженным вирусом нет. Собеседники издания отметили, что удалить из оперативной памяти вредоносное ПО можно с помощью перезагрузки, но это займет время, а также может негативно сказаться на банкомате, то есть незаметно для клиентов подобную процедуру провести не удастся.