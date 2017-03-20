На омских дорогах поймали почти два десятка нетрезвых водителей

Сотрудники областной Госавтоинспекции проводят регулярно рейды на городских магистралях и дорогах области. Выявление нетрезвых водителей – одна из основных задач таких рейдов.
По данным регионального Управления МВД России, за прошедшие сутки 19-20 марта дежурными сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения, на дорогах города и области произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести.
Также сообщается, что госавтоинспекторами составлено 752 административных материала за нарушение Правил дорожного движения, 18 из них – за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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