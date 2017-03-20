Куда поехать в мае?

Активное времяпровождение – лучший отдых для души! Доказано, что активный отдых лучше всего снимает накопившийся стресс и заряжает позитивными эмоциями. Поэтому - вперед, за впечатлениями! Чем можно заняться в «России»? Отправиться на велосипедную и конную прогулку или открыть для себя удивительный Горный Алтай, поиграть в волейбол и настольный теннис или устроить турнир по боулингу и бильярду с друзьями, попариться в русской баньке и пожарить шашлычок на природе, провести вечер в уютном ресторане или от души повеселиться на дискотеке, - все зависит только от Ваших желаний!