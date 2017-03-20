Куда поехать в мае?

Известно, что в мае нас вновь ждут продолжительные выходные дни – замечательная возможность устроить себе запланированный или незапланированный отпуск.
Предлагаем вам отправиться в небольшое путешествие в цветущую Белокуриху, где, благодаря мягкому микроклимату предгорья, майские дни радуют теплом, свежей зеленью, и дарят отличное настроение!
Санаторий «Россия» - один из лучших здравниц Белокурихи, за последние годы поднялся на весьма высокий уровень предоставляемого сервиса – это все чаще отмечают гости, избалованные заграницей. Здесь сделано все для незабываемого отдыха и эффективного лечения, даже отсутствие моря восполняется просторными бассейнами. Комфортные номера различных категорий, отличное питание (шведский стол, заказное меню и ресторанное обслуживание) и разнообразие предложений для отдыха подарят Вам только положительные впечатления! Любителей SPA-отдыха1 впечатлит Wellness-центр2 санатория, где царит особая атмосфера спокойствия и безмятежности, искусно созданная и поддерживаемая профессионалами своего дела.
Возможность сэкономить! Весенние (самые низкие в году) цены действуют при заезде до 31 мая и распространяются на все дни отдыха, т.е. можно отдыхать в июне по выгодным майским ценам!
Активное времяпровождение – лучший отдых для души! Доказано, что активный отдых лучше всего снимает накопившийся стресс и заряжает позитивными эмоциями. Поэтому - вперед, за впечатлениями! Чем можно заняться в «России»? Отправиться на велосипедную и конную прогулку или открыть для себя удивительный Горный Алтай, поиграть в волейбол и настольный теннис или устроить турнир по боулингу и бильярду с друзьями, попариться в русской баньке и пожарить шашлычок на природе, провести вечер в уютном ресторане или от души повеселиться на дискотеке, - все зависит только от Ваших желаний!
Пантовые ванны для всех! Для всех гостей санатория «Россия» пантовые ванны включены в стоимость путевки с лечением.
Полезный отдых! Помимо качественного отдыха, санаторий «Россия» открывает перед своими гостями широкие возможности для поддержания и восстановления здоровья: комплексное обследование, консультации врачей, индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. Высокая эффективность лечения и реабилитации в «России» обеспечивается многолетним опытом работы высококвалифицированного персонала, современной лечебно-диагностической базой, применением уникальных термальных радоновых вод и других природных лечебных факторов. Отдохнуть и при этом поддержать здоровье – это ли не мечта?
Больше лечения! Для гостей, проживающих в номерах повышенной комфортности, доступен более широкий спектр лечения.
Откройте для себя Белокуриху в мае, и Вы непременно вернетесь сюда еще не раз!
Санаторий «Россия»
Алтайский край, курорт Белокуриха.
Тел. 8-800-250-3770 (бесплатно по России)
8 (385-77) 37-777
[email protected]
1 СПА-отдых
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