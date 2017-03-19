В горящем доме обнаружен труп женщины, мужчины с ожогами - в больнице

Накануне в Тарском районе, в деревне Кольтюгино, произошел пожар, в результате которого погибла хозяйка частного дома, а двое других людей доставлены в больницу с ожогами и отравлением.
По данным ГУ МЧС Росси по Омской области, сообщение о возгорании в частном доме в деревне Кольтюгино Тарского района в дежурную часть пожарно-спасательной группы поступило 18 марта в 00:29.
Выехавшие на место происшествия пожарные в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники локализовали пожар в 00:58, полностью ликвидировали в 04:54.
В пожаре погибла местная жительница 1963 года рождения, еже двое мужчин 1952 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение с ожогами и отравлением продуктами горения. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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