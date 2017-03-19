Город55
ГлавноеВсе новости

В горящем доме обнаружен труп женщины, мужчины с ожогами - в больнице

19 марта 2017, 11:37
Трагедия в Тарском районе.

Накануне в Тарском районе, в деревне Кольтюгино, произошел пожар, в результате которого погибла хозяйка частного дома, а двое других людей доставлены в больницу с ожогами и отравлением.


По данным ГУ МЧС Росси по Омской области, сообщение о возгорании в частном доме в деревне Кольтюгино Тарского района в дежурную часть пожарно-спасательной группы поступило 18 марта в 00:29.


Выехавшие на место происшествия пожарные в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники локализовали пожар в 00:58, полностью ликвидировали в 04:54.


В пожаре погибла местная жительница 1963 года рождения, еже двое мужчин 1952 и 1984 годов рождения доставлены в медицинское учреждение с ожогами и отравлением продуктами горения. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31