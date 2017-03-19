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Пропавшую омичку с темными волосами нашли у знакомых на Левобережье

19 марта 2017, 10:23
Розыск девушки.

За сутки омские правоохранители установили местонахождение 17-летней жительницы Ленинского округа Анны Деменшиной, которая ушла из дома по улице Молодова, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.

Напомним, что в отделении полиции №5 по городу Омску 17 марта было зарегистрировано заявление о розыске девушки с темными волосами, среднего телосложения и карими глазами, одетую в белый пуховик, черную вязаную шапочку и темно-синие джинсы. Сотрудники городских подразделений полиции проверяли все возможные места появления пропавшей, квартиры знакомых, вокзалы и торговые центры.

18 марта в результате предприянтых мер сотрудникам полиции удалось установить местонахождение девушки – она находилась у знакомых, которые проживают в Кировском округе. Отмечается, что в отсутствии в отношении девушки никаких противоправных действий не совершалось, с ней провели профилактическую беседы о недопустимости самовольных уходов инспекторы по делам несовершеннолетних.

Фото: иллюстрация

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