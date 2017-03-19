Пропавшую омичку с темными волосами нашли у знакомых на Левобережье

За сутки омские правоохранители установили местонахождение 17-летней жительницы Ленинского округа Анны Деменшиной, которая ушла из дома по улице Молодова, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.



Напомним, что в отделении полиции №5 по городу Омску 17 марта было зарегистрировано заявление о розыске девушки с темными волосами, среднего телосложения и карими глазами, одетую в белый пуховик, черную вязаную шапочку и темно-синие джинсы. Сотрудники городских подразделений полиции проверяли все возможные места появления пропавшей, квартиры знакомых, вокзалы и торговые центры.