Опасное потепление в Омском регионе

Как известно, талые воды подтапливают придомовые территории и подвалы – угрозы жизни и здоровью в таких случаях нет, но есть возможность потерять все запасы, которые хранятся в них. В этом случае рекомендуется перенести все продуктовые запасы из подвалов в иное место, куда вода не сможет подступиться. В самом жилом помещении поднимите мебель, а также изучить все неподтопляемые места. Следующее, о чем нужно помнить – спасение скотины и других домашних животных – нужно также определить место, куда будет выгнаны животные в случае затопления их места проживания.