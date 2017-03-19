Опасное потепление в Омском регионе

Перед тем, как снег начнет обильно таять, жителям сельских населенных пунктов Омского региона следует позаботиться о сохранности своего имущества. Специалисты регионального ГУ МЧС России еще раз обращаются ко всем селянам, начать заботиться об отведении талых вод от своих усадеб.
В этом году снега столько, что еще до того, как произойдет вскрытие рек, его таяние может доставить неприятности как жителям села, так и горожанам. Поэтому, в целях своевременного сбережения домашнего имущества, следует уже сейчас приложить максимум усилий, чтобы предотвратить беду.
Как известно, талые воды подтапливают придомовые территории и подвалы – угрозы жизни и здоровью в таких случаях нет, но есть возможность потерять все запасы, которые хранятся в них. В этом случае рекомендуется перенести все продуктовые запасы из подвалов в иное место, куда вода не сможет подступиться. В самом жилом помещении поднимите мебель, а также изучить все неподтопляемые места. Следующее, о чем нужно помнить – спасение скотины и других домашних животных – нужно также определить место, куда будет выгнаны животные в случае затопления их места проживания.
Продолжить вывоз снега со двора, совместно с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Во дворе и хозяйственных постройках укрепить все предметы, которые могут уплыть. Если все же вода начнет поступать во двор, перекройте ее направление заранее заготовленными мешками с песком.
Не стоит игнорировать прогноз погоды и рекомендации специалистов, всегда держите под рукой номер телефона вызова экстренных служб и местной администрации.
Напомним, номер телефона пожарно-спасательной службы Омского региона – 101, набор может осуществляться как с мобильного, так и со стационарного телефонов.
Фото: 55.mchs.gov.ru