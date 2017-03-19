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Омич лишился денег за один клик

19 марта 2017, 14:12
Возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы обратился 46-летний житель Октябрьского округа и сообщил, что в сети Интернет нашел объявление о продаже туристического GPS-навигатора по приемлемой для него цене - 19 тысяч рублей. В переписке с омичом продавец сообщил, что для получения почтой данного товара необходима 100-процентная предоплата, далее в течение трех месяцев посылка с навигатором должна прийти из Москвы в Омск. Мужчина все сделал, как сказал продавец, но так и не дождавшись оплаченного товара, написал сообщение продавцу, однако тот перестал выходить на связь.

В настоящее время сотрудники пункта полиции «Октябрьский» устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Чтобы не стать жертвой аналогичного преступления, нужно придерживаться ряда правил: во-первых, ни в коем случае не осуществлять 100%-ную оплату товара, товар рекомендуется оплачивать только при получении или личной встрече с продавцом. Во-вторых, ни в коем случае не сообщать ПИН-код банковской карты и временный пароль сторонним лицам. При возникновении подобных ситуация – звоните в правоохранительные органы по телефону 02.

По материалам пресс-службы УМВД Росси по городу Омску
Фото: иллюстрация

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