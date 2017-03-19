Омич лишился денег за один клик

В правоохранительные органы обратился 46-летний житель Октябрьского округа и сообщил, что в сети Интернет нашел объявление о продаже туристического GPS-навигатора по приемлемой для него цене - 19 тысяч рублей. В переписке с омичом продавец сообщил, что для получения почтой данного товара необходима 100-процентная предоплата, далее в течение трех месяцев посылка с навигатором должна прийти из Москвы в Омск. Мужчина все сделал, как сказал продавец, но так и не дождавшись оплаченного товара, написал сообщение продавцу, однако тот перестал выходить на связь.