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Авангард завершил сезон, потерпев сокрушительное поражение в Казани

19 марта 2017, 22:42
Пять безответных шайб.

Сегодня, 19 марта, в Казани омский «Авангард» встречался с местным «Ак Барсом» в шестой очной игре серии.

Несмотря на важность этого матча, омский «Авангард» провалил встречу с казанцами. Вместо упорной борьбы за выход в финал конференции зрители увидели игру в одни ворота, по итогам которой «ястребы» уступили со счетом 0:5.

Голевыми бросками в матче отметились Федор Малыхин (4:08), Иржи Секач (25:20), Артем Лукоянов (26:46), Владимир Ткачев (34:00), Альбер Яруллин (53:27).

Таким образом, омский «Авангард» завершил выступление в нынешнем сезоне, как и годом ранее «ястребы» остановились на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина, за который будут бороться казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и питерский СКА.


Фото: hawk.ru

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