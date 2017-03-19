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14-летний подросток попал под колеса ВАЗа в Омске

19 марта 2017, 09:11
Проводится проверка.

Правоохранительными органами назначена и проводится проверка по факту соверешнного на улице Волховстроя накануне дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Сообщение об автоаварии поступило на пульт «02» в 20:35 из медицинского учреждения. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа.

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено: водитель автомобиля ВАЗ-21099. Мужчина 1995 года рождения, при движении по улице Волховстроя, в районе дома номер 24 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого места. В результате ДТП 14-летний подросток доставлен в городскую больницу. При этом отмечается, что водитель находился за рулем автотранспортного средства без признаков опьянения.


Фото: иллюстрация

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