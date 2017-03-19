14-летний подросток попал под колеса ВАЗа в Омске

Сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено: водитель автомобиля ВАЗ-21099. Мужчина 1995 года рождения, при движении по улице Волховстроя, в районе дома номер 24 допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном для этого места. В результате ДТП 14-летний подросток доставлен в городскую больницу. При этом отмечается, что водитель находился за рулем автотранспортного средства без признаков опьянения.