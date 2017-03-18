Город55
ГлавноеВсе новости

В России рухнули цена на iPhone

18 марта 2017, 11:21
35-процентное падение.

Стоимость топовой модификации флагманской модели смартфона iPhone 7 с объемом памяти 256 гигабайт в России снизилась до психологической отметки.

Теперь смартфон можно купить по цене ниже 50 тысяч рублей, хотя на старте продаж его стоимость составляла 74,9 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на собственные исследования Hi-Tech Mail.ru.

Таким образом, цена самого продвинутого iPhone 7 в России упала на 35%. На сайте «яблочной» компании стоимость флагманской модели смартфона составляет 69,9 тысяч рублей.

Эксперты связывают падение цен на смартфон последней серии Apple с продолжительным укреплением рубля.


Фото: иллюстрация

#Новости#Технологии
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31