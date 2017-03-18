В России рухнули цена на iPhone

Стоимость топовой модификации флагманской модели смартфона iPhone 7 с объемом памяти 256 гигабайт в России снизилась до психологической отметки.
Теперь смартфон можно купить по цене ниже 50 тысяч рублей, хотя на старте продаж его стоимость составляла 74,9 тысяч рублей, сообщает со ссылкой на собственные исследования
Таким образом, цена самого продвинутого iPhone 7 в России упала на 35%. На сайте «яблочной» компании стоимость флагманской модели смартфона составляет 69,9 тысяч рублей.
Эксперты связывают падение цен на смартфон последней серии Apple с продолжительным укреплением рубля.
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