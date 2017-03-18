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Тропосферный столб дыма над Омском

19 марта 2017, 01:37
Чья труба…

После серии «утечек» газа в атмосферу города с превышением уровня ПДК, омичи более внимательно стали наблюдать за «выбросами», вырывающимися из труб множества предприятий, находящихся на территории нашего мегаполиса.

В субботу, 18 марта, очевидцы наблюдали «тропосферный столб дыма» со стороны городка Нефтяников. Горожане, приславшие фото и видео в редакцию портала Gorod55.ru отметили, что «выброс» неприятным запахом не сопровождался:

«На этот раз вони не было. Был только густой тропосферный след от высокой трубы со стороны Нефтяников. Наверно снова ветер подул не туда, и мы подышали воздухом с чем-то химическим»


«Для сравнения, фото, где виден стандартный выброс с ТЭЦ на 10-летия. И мощный след от большой трубы значительно выше. Не знаем, кто это дымит и не знаем насколько это опасно. Наверно, как обычно сообщается в таких случаях, всё “совершенно безвредно”»





#Новости#Экология#Недвижимость#События#Город#Общество
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