Тропосферный столб дыма над Омском



«Для сравнения, фото, где виден стандартный выброс с ТЭЦ на 10-летия. И мощный след от большой трубы значительно выше. Не знаем, кто это дымит и не знаем насколько это опасно. Наверно, как обычно сообщается в таких случаях, всё “ совершенно безвредно ”»