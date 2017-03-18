Пенсионер лишился полумиллиона рублей после телефонного разговора

Через банкомат пенсионер совершил ряд операций и сообщил злоумышленнице пароли, полученные им для доступа в личный кабинет. Затем под предлогом ошибочно переведенной суммы мошенница попросила их вернуть. В результате обманных действий мужчина перевел со своего расчетного счета 579 тысяч рублей, пропажу которых он обнаружил лишь 2 месяца спустя, обратившись в полицию.