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Пенсионер лишился полумиллиона рублей после телефонного разговора

18 марта 2017, 12:37
Пропажу обнаружил спустя 2 месяца.

Расследование уголовного дело по факту совершенных в отношении 65-летнего мужчины мошеннических действий проводится в ОМВД России по Саргатскому району. Местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже со счета более 570 тысяч рублей.

Установлено: на специализированном сайте мужчина разместил объявление о продаже жилья, в январе 2017 года ему на мобильный телефон поступил звонок от женщины, которая сообщила о своей готовности приобрести жилье и внести залог в размере 30 тысяч рублей на банковскую карту заявителя.

Через банкомат пенсионер совершил ряд операций и сообщил злоумышленнице пароли, полученные им для доступа в личный кабинет. Затем под предлогом ошибочно переведенной суммы мошенница попросила их вернуть. В результате обманных действий мужчина перевел со своего расчетного счета 579 тысяч рублей, пропажу которых он обнаружил лишь 2 месяца спустя, обратившись в полицию.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на раскрытие преступления и установление местонахождения и личностей фигурантов. Злоумышленникам, согласно ч.3 ст.159 УК РФ грозит до 6 лет лишения свободы.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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