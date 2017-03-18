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Омичей ждут 23-градусные морозы, изморозь и гололедица

18 марта 2017, 13:52
Прогноз погоды.

В ближайшие дни существенных изменений в погоде на территории Омской области не произойдет. Ночами ожидаются морозы, дневная температура будет находиться в районе 0 градусов, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В воскресенье, 19 марта, ночная температура воздуха при прояснении может опуститься до -23 градусов, в дневные часы столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов. Осадки не прогнозируется, местами ожидается изморозь, гололедица.

Значительных перемен в понедельник, 20 марта, не ожидается. Ночью температура воздуха составит -15...-17 градусов. Днем столбит термометра поднимется до 0...-2 градусов, без осадков.

Небольшое потепление произойдет во вторник, 21 марта, В ночное время температура воздуха составит -13...-15 градусов, а в дневные часы потеплеет до +1...+-1. Осадков не ожидается.


Фото: иллюстрация

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