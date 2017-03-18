Омичей ждут 23-градусные морозы, изморозь и гололедица

В воскресенье, 19 марта, ночная температура воздуха при прояснении может опуститься до -23 градусов, в дневные часы столбик термометра будет находиться в диапазоне от 0 до -5 градусов. Осадки не прогнозируется, местами ожидается изморозь, гололедица.