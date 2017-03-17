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Вонь в атмосфере Омска: ОНПЗ настаивает – это не они

17 марта 2017, 16:15
Пробы воздуха в порядке.

Сегодня Омский НПЗ пригласил на предприятие средства массовой информации, чтобы те смогли лично убедится в экологической и промышленной безопасности завода. В числе приглашенных был и портал Gorod55.ru.

В программе - посещение лаборатории, которая контролирует атмосферный воздух на территории, экскурсия по заводу, знакомство с новыми проектами ОНПЗ.


Измерением показателей атмосферного воздуха на ОНПЗ проводит специализированная физико-химической лаборатория. Лаборатория выступает в качестве исполнителя, заказчик ОНПЗ.


Пробы воздуха отбирают раз в сутки на территории санитарной защитной зоны. Отбор производит передвижная лаборатория на базе микроавтобуса. Аппаратура в автомобиле позволяет осуществлять отбор проб в автоматическом режиме. Далее собранные пробы доставляются в стационарную лабораторию, тут же на территории ОНПЗ, где уже и производится исследование воздушного состава на специальных приборах – хроматографах.


- У нас в физико-химической лаборатории работает в общей сложности 72 человека. В отделе атмосферного воздуха – пять человек. Два инженера-химика они занимаются непосредственно измерением показателей воздуха. Результаты фиксируются в базе портала АО «Газпром-ОНПЗ». Также мы выдаем протоколы измерений, - рассказала начальник физико-химической лаборатории ОАО «КНПУ «Оргнефтехимзавод» Наталья Шмойлова.


По ее словам, исследования делаются в день отбора, не позднее пяти часов после сдачи пробы. Никаких выбросов на территории ОНПЗ их лабораторией в последнее время не фиксировалось.


Помимо посещения лаборатории журналистам показали единственную в Сибири закрытую факельную установку, рассказали о начале строительства автономной установки по производству водорода. Ввод в эксплуатацию водородной установки запланирован на конец этого года. Сумма инвестиций в проект 3,4 миллиарда рублей.

Фото: Андрей Кутузов

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