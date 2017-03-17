Вонь в атмосфере Омска: ОНПЗ настаивает – это не они



Пробы воздуха отбирают раз в сутки на территории санитарной защитной зоны. Отбор производит передвижная лаборатория на базе микроавтобуса. Аппаратура в автомобиле позволяет осуществлять отбор проб в автоматическом режиме. Далее собранные пробы доставляются в стационарную лабораторию, тут же на территории ОНПЗ, где уже и производится исследование воздушного состава на специальных приборах – хроматографах.