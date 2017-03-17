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В сервисах WhatsApp и Telegram найдена опасная уязвимость

17 марта 2017, 09:15
Взлом с помощью рассылки картинок.

Злоумышленники научились взламывать аккаунты пользователей в популярных соцсетях Telegram и WhatsApp с помощью рассылки картинок, сообщают специалисты компании Check Point.

Эксперты в ходе проведенного исследования обнаружили, что хакеры в личных сообщениях распространяют картинки, при попытке открытия которых пользователь перенаправляется на страницу, содержащую вредоносные элементы.

В результате злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы, в частности, к чатам, контактам и сохраненным изображениям пользователя. Помимо этого, хакеры получают возможность отправлять с захваченного профиля сообщения от имени пострадавшего юзера.

Об обнаруженной уязвимости специалисты сообщили руководству популярных мессеннджеров. Отмечается, что в настоящее время разработчики сервисов уже обновили свои приложения, закрыв опасную дыру.


Фото: иллюстрация

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