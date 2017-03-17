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В Омске снегом заделывают ямы на дорогах - мэрия объяснила технологию

17 марта 2017, 20:06
Кто мог поверить…

Сегодня утром в паблике vk.com/aomsk очевидцы сообщили о том, что в Омске внедряется новая технология ремонта асфальтового покрытия – грязь и снег с обочины собирают экскаватором и трамбуют в ямы на дороге.


Пост был похож на шутливый, однако представители мэрии решили ответить на него всерьез, заявив уже через свой паблик vk.com/omsk следующее: «Неужели кто-то реально мог подумать, что ведется ремонт дороги снегом??????»

Объяснение действиям дорожников было дано такое: оказывается, на самом деле никто и не думал ремонтировать дороги снегом и грязью. Просто-напросто, осенью прошлого года на этом месте была авария. ОмскРТС яму заделал, но она просела.


Теперь вот работники Омск РТС решили провести аварийный ремонт, но, совершенно случайно, в яму вместе со щебнем попал снег. Как отмечает мэрия, говорить о том, что дорогу ремонтируют снегом это перебор.

Мэрия пообещала, что с приходом тепла данный участок покроют асфальтом.

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