В Омске снегом заделывают ямы на дорогах - мэрия объяснила технологию

Сегодня утром в паблике vk.com/aomsk очевидцы сообщили о том, что в Омске внедряется новая технология ремонта асфальтового покрытия – грязь и снег с обочины собирают экскаватором и трамбуют в ямы на дороге.
Пост был похож на шутливый, однако представители мэрии решили ответить на него всерьез, заявив уже через свой паблик vk.com/omsk следующее: «Неужели кто-то реально мог подумать, что ведется ремонт дороги снегом??????»
Объяснение действиям дорожников было дано такое: оказывается, на самом деле никто и не думал ремонтировать дороги снегом и грязью. Просто-напросто, осенью прошлого года на этом месте была авария. ОмскРТС яму заделал, но она просела.
Теперь вот работники Омск РТС решили провести аварийный ремонт, но, совершенно случайно, в яму вместе со щебнем попал снег. Как отмечает мэрия, говорить о том, что дорогу ремонтируют снегом это перебор.
Мэрия пообещала, что с приходом тепла данный участок покроют асфальтом.