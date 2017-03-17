В Омске пациенты отдали 215 тыс врачу за бесплатные операции

Из материалов следствия: уголовное дело на врача городской больницы, мужчину 1978 года рождения, заведено на основании материалов проверки Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. В органы поступила оперативная информация о том, что данный врач при оказании медицинской помощи в виде хирургического вмешательства брал деньги с пациентов за операции, которые должны были производиться на бесплатной основе. Установлено, что с августа по ноябрь 2016 года врач прооперировал 22 пациента и получил с каждого из них по 7,5 тысяч рублей – эти данные получены в ходе допроса пациентов. Также установлено, что в каждом случае пациент имел заболевание, оказание медицинской помощи при котором должно проводиться на бесплатной основе. Таким образом, экс-врач незаконно получил 215 тысяч рублей.