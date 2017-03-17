В Омске пациенты отдали 215 тыс врачу за бесплатные операции

Бывший врач городской больницы обвиняется в совершении серии преступлений по статье мошенничество – статья 159 часть 3 Уголовного кодекса России.
Следователи омского управления УМВД России по городу Омску завершили расследование данного уголовного дела.
Из материалов следствия: уголовное дело на врача городской больницы, мужчину 1978 года рождения, заведено на основании материалов проверки Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. В органы поступила оперативная информация о том, что данный врач при оказании медицинской помощи в виде хирургического вмешательства брал деньги с пациентов за операции, которые должны были производиться на бесплатной основе. Установлено, что с августа по ноябрь 2016 года врач прооперировал 22 пациента и получил с каждого из них по 7,5 тысяч рублей – эти данные получены в ходе допроса пациентов. Также установлено, что в каждом случае пациент имел заболевание, оказание медицинской помощи при котором должно проводиться на бесплатной основе. Таким образом, экс-врач незаконно получил 215 тысяч рублей.
Фигуранту по уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а на личный автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба.
Санкция указанной статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, бывший врач хирургического отделения БУЗОО «ГБ №17», ввел в заблуждение пациентов, которые страдали заболеваниями органов пищеварения и системы кровообращения, сообщив им заведомо ложные сведения о том, что предоставление медицинских услуг в отношении этих пациентов является платным. Также в прокуратуре отметили, что Юрий Муравицкий в ходе предварительного расследования вину признал частично, указав на то, что не использовал свое служебное положение. Причиненный гражданам ущерб он возместил добровольно. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
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