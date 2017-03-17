Прокуратура назвала предприятия, причастные к загрязнению воздуха

Подведены итоги 2016 года работы прокуратуры Омской области в сфере охраны воздуха и водных объектов.
Как отмечают в профильном ведомстве, вопросы, относящиеся к категории охраны атмосферного воздуха, обеспечения санитарных требований к его качеству в секторах жилой застройки, находятся на особом контроле прокуратуры.
В этом направлении прокуроры работают совместно с органами Росприроднадзора и их основными требованиями здесь становится разработка проектов санитарно-защитных зон, а также контроль за влияния выбросов на уровень загрязнения воздуха. В этом отношении указанные ведомства продолжили работу в отношении тех предприятий, которые не выполняют данные требования.
Так, по искам прокуроров некоторый предприятия такие, как, например, ООО «ЗСЖБ 35 Треста Железобетон», ООО «Калачинский молзавод», ООО «Крутинский рыбзавод» организовали работы по разработке проектов санитарно-защитных зон, однако, лица, виновные в нарушении санитарных требований, привлечены к административной ответственности.
В течение года прокуроры требовали от предприятий внести корректировки по работе экологически вредного оборудования.
Здесь стоит отметить, ПАО «Омскшина», где были зафиксированы выбросы бенз(а)пирена с превышением нормативных показателей в 45 раз. После вмешательства прокуратуры, а также в результате принятых актов прокурорского реагирования, предприятие произвело перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме этого, были выявлены и установлены хозяйствующие субъекты, которые на соблюдали правила эксплуатации газопылеочистного оборудования, а также когторые использовали неисправные устройства.
«Установлены факты необеспечения организациями, в том числе ОАО «ГАТП № 6», МП г. Омска «Пассажирское предприятие №4» и др. поступления информации о неблагоприятных метеорологических условиях и непроведения мероприятий по снижению выбросов», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с этим, прокурорами были предъявлены в суды исковые заявления, основным требованием которых стало приостановка деятельности предприятия до того момента, когда не будут получены соответствующие разрешения, а также ограничить выброс вредных веществ от стационарного источника, поведение проверки соответствия фактических параметров работы пылегазоулавливающих установок с проектной.
Кроме загрязнения атмосферного воздуха, не прекращалась работа прокуратуры по выявлению нарушений требований законодательства об охране водных биологических ресурсов.
Некоторые омские организации, например, ОАО «ОмскВодоканал» и ОАО «Омсктрансмаш» привлекались к административной ответственности - инициатором становились прокуроры.
В результате прокурорских проверок были также вскрыты: неправомерное пользование недрами, нарушения технических, природоохранных и санитарных требований при добыче подземных вод.
В нескольких районах Омской области совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены факты длительного неиспользования водозаборных скважин, несоблюдения технических и природоохранных требований при их как эксплуатации, так и консервации и ликвидации – Тюкалинский, Марьяновский, Нижнеомский и Павлоградский районы.
Кроме этого, некоторые муниципальные образования не разработали проекты зон санитарной охраны водозаборных скважин, ненадлежащим образом обустроили их. Данные нарушения привели как к административным, так и к судебным формам вмешательства со стороны прокуратуры. Например, прокурор Большереченского района потребовал через суд устранить подобные нарушения в деятельности администрация Большегривского и Чернецовского сельских поселений. Требования прокурора удовлетворены, решения суда находятся на исполнении.
Также выявлялись нарушения в деятельности контролирующих органов - региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, в частности в реализации их полномочий, в том числе в части несвоевременности и неполноты проверочных мероприятий и другие.
Работа в обозначенных сферах продолжается.
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