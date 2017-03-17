Прокуратура назвала предприятия, причастные к загрязнению воздуха

В этом направлении прокуроры работают совместно с органами Росприроднадзора и их основными требованиями здесь становится разработка проектов санитарно-защитных зон, а также контроль за влияния выбросов на уровень загрязнения воздуха. В этом отношении указанные ведомства продолжили работу в отношении тех предприятий, которые не выполняют данные требования.