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Первая степень опасности: в воздухе Омска обнаружен хлорид водорода

17 марта 2017, 11:10
Результаты мониторинга.

Для мониторинга состояния воздуха 14-16 марта дополнительно к контролю на стационарных постах наблюдений пробы воздуха отобраны специалистами Обь-Иртышского УГМС, представителями областного Минприроды и Природнадзора. Отбор проводили на улицах М.Сибиряка, Доковской, Орджоникидзе, Набережной Тухачевского, а также в селе Дружино.

Результаты количественного химического анализа отобранных проб за 14 и 15 марта стали известны накануне. Специалисты утверждают, что превышений предельно допустимых концентраций определяемых веществ, в том числе этилмеркаптана, не зарегистрировано. При этом отмечается, что 14 марта на стационарном посту №5 обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода – 1,9 ПДК.

Напомним, с 20 часов 14 марта в городе установились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в воздухе вредных примесей, и период НМУ первой степени опасности объявили для 10 предприятий северо-западной промплощадки, с 11 до 18 часов 16 марта был объявлен второй режим опасности.

Информация о превышении и сведения об организациях, расположенных в зоне работы поста, «в выбросах которых содержится данное вещество», направлена в областное управление Росприроднадзора – для дополнительного отбора проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий. Ведется санитарно-гигиенический мониторинг, сообщают в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Результаты замеров в областном Минприроды используют для организации и согласования внеплановых проверок.

Фото: иллюстрация

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