Первая степень опасности: в воздухе Омска обнаружен хлорид водорода

Результаты количественного химического анализа отобранных проб за 14 и 15 марта стали известны накануне. Специалисты утверждают, что превышений предельно допустимых концентраций определяемых веществ, в том числе этилмеркаптана, не зарегистрировано. При этом отмечается, что 14 марта на стационарном посту №5 обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода – 1,9 ПДК.