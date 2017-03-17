Операция полиции в Омске, массовые проверки у развлекательных центров

В ночь с 17 на 18 марта в городе сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую операцию «Ночной округ», задачами которой станет предупреждение автоаварий, в том числе по вине нетрезвых водителей, и контроль за техническим состоянием транспортных средств. Места дислокации операции – вблизи развлекательных центров и в местах притяжения граждан, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
В свою очередь, омские инспекторы еще раз напоминают водителям о том, что алкоголь оказывает пагубное влияние на состояние здоровья даже в малых дозах, а в случае, если человек находится за рулем, то притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется стремление к лихачеству.
Зачастую водители, которые находятся за рулем в нетрезвом виде, грубо нарушают правила дорожного движения, а именно превышают скоростной режим, совершают рискованные маневры: обгоны, повороты, развороты, не обращают внимания на дорожные знаки и сигналы светофоров. Чтобы не стать жертвой ДТП и не спровоцировать его, необходимо отказаться от употребления алкоголя перед тем, как сесть за руль транспортного средства.
Стоит напомнить, что повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, аналогично, как и повторный отказ от медосвидетельствования – уголовно-наказуемые деяния. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса России – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.
Сотрудники Госавтоинспекции еще раз обращаются к омским водителям, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, оперативно сообщать о любом зафиксированном случае с нетрезвым автомобилистом в отделы полиции.
Фото: gibdd.ru