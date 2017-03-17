Операция полиции в Омске, массовые проверки у развлекательных центров

Зачастую водители, которые находятся за рулем в нетрезвом виде, грубо нарушают правила дорожного движения, а именно превышают скоростной режим, совершают рискованные маневры: обгоны, повороты, развороты, не обращают внимания на дорожные знаки и сигналы светофоров. Чтобы не стать жертвой ДТП и не спровоцировать его, необходимо отказаться от употребления алкоголя перед тем, как сесть за руль транспортного средства.