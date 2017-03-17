Омская погода: повышение температуры до +6, оттепель, осадки

После 23-го погода ожидается дождливой и теплой. Ночью от -6…-11° до 0...-5°, днем от -2...+3° до +6°. И вот тогда, всё, что не успеет испариться, начнет бурно таять и коммунальные службы бросятся на спасение жителей. В общем, повториться история прошлых 2 лет.