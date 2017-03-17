Омская погода: повышение температуры до +6, оттепель, осадки

Как не раз заявляли специалисты, нынешняя погода с морозными ночами и теплыми днями едва ли не единственный фактор, спасающий наш регион от затопления талыми водами. Особенно это видно в Омске: громадные сугробы, оставшиеся с прошедшей зимы, медленно оседают, а талая вода превращается в пар.
Синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» отмечают, что подобная тенденция сохранится и в период с 18 по 23 марта. На погоду окажет влияние обширный антициклон с высоким атмосферным давлением. Облаков и осадков будет немного. Ночами сохранится морозная погода, а днем – оттепели.
Повышение температуры произойдет только к концу марта. В период с 18 по 23 марта ночью ожидается ночью -12…-17°, в отдельных районах до -20°, днем -2…+3°.
После 23-го погода ожидается дождливой и теплой. Ночью от -6…-11° до 0...-5°, днем от -2...+3° до +6°. И вот тогда, всё, что не успеет испариться, начнет бурно таять и коммунальные службы бросятся на спасение жителей. В общем, повториться история прошлых 2 лет.
Верхнее фото из материала 2015 года: