Омск умирает. Хочется верить, что нас заметит Москва

У меня окна выходят прямо на Нефтезавод. Как ветер поворачивается, так шлейф идет. В сторону Солнечного – там «умирают», в Нефтяники или к 10-летию – там все «умирают». Народ жалуется. Кто-то говорит: «Нет, у нас не пахнет», а потом ветер поменялся и все, «Ой, мы умираем». А они не могут найти. Комиссию на ОПНЗ никто не пустит, они уже официально сказали, что у них нету утечки. Может, это не там. Может на Горгазе? По утечке дело уголовное возбудили, а где виновные? Говорят: «Найдем через два месяца». Через два месяца нас уже…