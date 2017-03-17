Омичей ночью кусают тарантулы

Любопытное исследование, связанное с запросами пользователей на предмет к чему снится то или иное, провел Яндекс. Каждую неделю в строку поисковика вбивается более полумиллиона подобных запросов. Как выяснилось, в каждом из регионов Российской Федерации есть свои, «самые любимые», сны.
Если в Челябинской области по понятным причинам людям сняться чаще метеориты, то в Омской области почему-то тарантулы и грузди. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей преобладают религиозные сны, а в Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике местные жители ночь напролет наблюдают за пирогами.
ТОП-10 снов Омской области выглядит следующим образом: на первом месте в снах занимает тарантул и его укусы. Омичи выясняют к чему такое сниться. Далее в снах фигурирует понятие «садить» (к чему снится садить картошку во сне). На третьем месте – грузди и к чему сниться их собирать в лесу. Далее: карась и к чему сниться, когда он живой; двухвостка; сарай и поиск денег в нем; трамвай и бежать за ним; погреб (с тараканами). На девятом месте «выживание в апокалипсис», и на десятом: табун коров или лошадей, который гонится за человеком, видящим сон.
Что касается флоры и фауны, то здесь сны имеют сильную привязанность к географии региона. Море чаще сниться в Крыму и на Кавказе, а горы на Алтае и в Тыве. Арбузами грезят на юге, и клюквой на севере.