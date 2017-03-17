Омичей ночью кусают тарантулы

ТОП-10 снов Омской области выглядит следующим образом: на первом месте в снах занимает тарантул и его укусы. Омичи выясняют к чему такое сниться. Далее в снах фигурирует понятие «садить» (к чему снится садить картошку во сне). На третьем месте – грузди и к чему сниться их собирать в лесу. Далее: карась и к чему сниться, когда он живой; двухвостка; сарай и поиск денег в нем; трамвай и бежать за ним; погреб (с тараканами). На девятом месте «выживание в апокалипсис», и на десятом: табун коров или лошадей, который гонится за человеком, видящим сон.