Омич за насилие над 9-летней девочкой получил 15 лет тюрьмы

Суд признал собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства достаточными для вынесения приговора жителю одного из северных сел Омского региона. 33-летний мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, которые совершены в отношении не достигшего возраста 14 лет лица).
Установлено: в 2016 году 33-летний мужчина в отношении 9-летней дочери своей сожительницы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера, требуя никому ничего не рассказывать. После очередного насилия девочка рассказал обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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