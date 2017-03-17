Город55
ГлавноеВсе новости

Омич за насилие над 9-летней девочкой получил 15 лет тюрьмы

17 марта 2017, 07:31
Решение суда.

Суд признал собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства достаточными для вынесения приговора жителю одного из северных сел Омского региона. 33-летний мужчина признан виновным в преступлении, предусмотренном п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, которые совершены в отношении не достигшего возраста 14 лет лица).

Установлено: в 2016 году 33-летний мужчина в отношении 9-летней дочери своей сожительницы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера, требуя никому ничего не рассказывать. После очередного насилия девочка рассказал обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31