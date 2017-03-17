Омич за насилие над 9-летней девочкой получил 15 лет тюрьмы

Установлено: в 2016 году 33-летний мужчина в отношении 9-летней дочери своей сожительницы неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера, требуя никому ничего не рассказывать. После очередного насилия девочка рассказал обо всем матери, которая обратилась в правоохранительные органы.