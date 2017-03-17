Очень интимный вопрос обсудили в омском Горсовете

Накануне в Горсовете на заседании комитета по регламенту депутаты обсудили способы голосования на выборах мэра Омска, проведение которых ожидается 19 апреля.
Одни депутаты предлагали тайное голосование.
- Президента мы выбираем тайным голосованием, нас депутатов выбирают тайным голосованием. Почему сейчас поименно? Предлагаю мэра выбирать тайным голосованием, если иное не принято омским Горсоветом, - сказал Алексей Ложкин.
Его поддержал и другой депутат Сергей Дроздов: «Нужно подумать и сгоряча не рубить. Допустим, кто-то не проголосует за мэра, а он будет мэром. Что, потом этому человеку из города убегать? Вопрос очень интимный, очень щепетильный».
Между тем, другие депутаты выступали за открытое, поименное голосование.
- Или мы открыты, или мы закрыты. Предлагаю мало того, что поименным, но и открытым голосованием. Пусть каждый знает, кто голосовал за этого мэра. Мне никогда не стыдно за те решения, которые принимаю, - заявил Василий Мамонтов.
Этой же точки зрения придерживается и председатель Горсовета Галина Горст: «Я считаю, что такое ответственное решение депутаты должны принимать открытым поименным голосованием. Независимо от того, что у кого-то срок полномочий завершится 10 сентября, а кто-то на выборах пройдет и дальше. Мне кажется, жители должны знать, чьими голосами избран тот или иной градоначальник».
В итоге на голосование в комитете были выставлены оба предложения. Ни одно из них не набрало большинства голосов. Мнения разделились примерно поровну.
Как будут голосовать депутаты на выборах мэра, тайно или открыто, теперь будут решать на ближайшем заседании Горсовета.