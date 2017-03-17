Очень интимный вопрос обсудили в омском Горсовете

- Или мы открыты, или мы закрыты. Предлагаю мало того, что поименным, но и открытым голосованием. Пусть каждый знает, кто голосовал за этого мэра. Мне никогда не стыдно за те решения, которые принимаю, - заявил Василий Мамонтов.