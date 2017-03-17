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Никас Сафронов привезет в Омск более 100 своих картин

17 марта 2017, 14:39
Вторая персональная выставка.

С 23 марта по 21 мая, на протяжении двух месяцев, в Омске будет работать персональная выставка известного не только в России, но и во всем мире художника Никаса Сафронова.

По данным пресс-службы регионального минкульта, работы Заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств будут представлены в залах музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. В Омск Сафронов привезет экспозицию, в которую войдут более 100 работ художника разных направлений – от классического портрета до полотен в авторском стиле DreamVision.

Это вторая персональная выставка художника в Омске. Отмечается, что ранее выставочная экспозиция «Избранное» демонстрировалась во многих городах России, Европы и Азии, и наш город – не конечный пункт путешествия – далее Англия, Франция и Германия.

По словам Никаса Сафронова, «большое удовольствие показать омичам наиболее полную коллекцию картин», ведь «Омск отличается стремлением к искусству и творчеству, здесь прекрасные музеи, множество интересных культурных событий».

Кроме самой выставки, в Омске планируется проведение творческих встреч с художником и его мастер-классов.

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