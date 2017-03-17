Неизвестный сообщил полиции о захвате омского клуба, потребовав 2 млн



Далее полиция опросила проживавшего в доме 25-летнего местного жителя. Он рассказал, что вместе с двумя приятелями 23-х и 22-х лет проходил как раз мимо того самого таксофона. Младший из друзей пошел позвонить и после рассказал, что пошутил, набрав телефон полиции.