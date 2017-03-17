Неизвестный сообщил полиции о захвате омского клуба, потребовав 2 млн

Звонок от неизвестного гражданина поступил в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский». Мужчина сообщил, что захватил людей в местном клубе и потребовал 2 миллиона долларов и самолет.
Правоохранители начали действовать оперативно, проверили все места и учреждения с массовым пребыванием людей. Передали предупреждение в соседние районы.
Затем полиция установила таксофон, с которого был осуществлен звонок «террориста». На место происшествия в село Белоглазово выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты произвели осмотр, затем за дело взялся кинолог с собакой. Немецкая овчарка по кличке Лорд сразу взяла след и привела оперативников к дому, расположенному в 500-х метрах от уличного телефона.
Далее полиция опросила проживавшего в доме 25-летнего местного жителя. Он рассказал, что вместе с двумя приятелями 23-х и 22-х лет проходил как раз мимо того самого таксофона. Младший из друзей пошел позвонить и после рассказал, что пошутил, набрав телефон полиции.
Подозреваемый был вскорости задержан по месту жительства. Ранее он был судим за грабеж и угон. Теперь ему грозит уголовное дело по статье ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция – до трех лет лишения свободы и выплата материального ущерба, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.