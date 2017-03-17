На Левобережье сбит мальчик, переходивший дорогу в неположенном месте

Накануне на Левом берегу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-службы региональной Госавтоинспекции.
Сообщение об автоаварии поступило на пульт «02» в 19:30, на улицу Комкова, где случилось ДТП, незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД предварительно установили: водитель транспортного средства марки Hyundai Sonata, мужчина 1981 года рождения, при движении по улице Комкова в направлении улицы Дианова, в районе дома №4 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте, справа налево по ходу движения автомобиля.
Итог ДТП: несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение, после осмотра отпущен.
По факту данной аварии назначена и проводится проверка для установления всех ее причин и обстоятельств.
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