На Левобережье сбит мальчик, переходивший дорогу в неположенном месте

Сотрудники ГИБДД предварительно установили: водитель транспортного средства марки Hyundai Sonata, мужчина 1981 года рождения, при движении по улице Комкова в направлении улицы Дианова, в районе дома №4 наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте, справа налево по ходу движения автомобиля.