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Мощный пожар в жилом доме в Омске, на месте десятки пожарных

17 марта 2017, 08:32
Пришествие в Ленинском округе.

Накануне вечером в Ленинском округе в Порт-Артуре на улице 3 Новая случился сильнейший пожар, пламя охватило частный дом с гаражом.

Очевидцы, опубликовавшие видео с места происшествия, обращают внимание на мощь пожара, охватившего жилой дом.


В дежурную часть пожарной охраны информация о возгорании частного дома поступила в 23:03 часов, локализовать пламя удалось к 23:22, полностью ликвидирован пожар был к 03:47. В тушении участвовали 26 спасателей с 6 единицами спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Из горящего дома спасены два человека, пострадавших нет. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку дома, а также находящийся в гараже автомобиль "Газель", который не подлежит восстановлению.


Фото: скриншот с видео vk.com/omsk_vk

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