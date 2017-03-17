Матч Авангарда и Ак Барса закончился разгромом

Сегодня, 17 марта, на «Арене Омск» состоялся пятый матч противостояния «Авангарда» и казанского «Ак Барса». «Ястребы» лишили себя права на ошибку, отпустив «барсов» в серии вперед 3-1.
Сложившаяся ситуация обязывала хоккеистов «Авангарда» брать инициативу в свои руки.
Так и произошло, уже на 13-й минуте матча счет открыл Николай Лемтюгов. Затем драку устроили Михаил Юньков и Альберт Яруллин. На 30-й минуте игры удвоил преимущество «ястребов» Антон Бурдасов. В самом начале третьего игрового отрезка Илья Зубов упрочил преимущество омичей.
Отквитать одну шайбу казанцы смогли на 43-й минуте игры, гол Иржи Секача арбитры засчитали лишь после просмотра видеоповтора, убедившись в отсутствии положения вне игры. Тем не менее, на 51-й минуте матча Бурдасов, оформив дубль, восстановил отрыв в три шайбы.
За толчок соперника на борт дисциплинарный штраф до конца игры получил Александр Пережогин. Счет в матче более не менялся, «Авангард» одержал победу со счетом 4:1.
Фото: hawk.ru