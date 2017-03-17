Матч Авангарда и Ак Барса закончился разгромом

Отквитать одну шайбу казанцы смогли на 43-й минуте игры, гол Иржи Секача арбитры засчитали лишь после просмотра видеоповтора, убедившись в отсутствии положения вне игры. Тем не менее, на 51-й минуте матча Бурдасов, оформив дубль, восстановил отрыв в три шайбы.