Город55
ГлавноеВсе новости

Матч Авангарда и Ак Барса закончился разгромом

17 марта 2017, 21:32
Важная победа.

Сегодня, 17 марта, на «Арене Омск» состоялся пятый матч противостояния «Авангарда» и казанского «Ак Барса». «Ястребы» лишили себя права на ошибку, отпустив «барсов» в серии вперед 3-1.

Сложившаяся ситуация обязывала хоккеистов «Авангарда» брать инициативу в свои руки.


Так и произошло, уже на 13-й минуте матча счет открыл Николай Лемтюгов. Затем драку устроили Михаил Юньков и Альберт Яруллин. На 30-й минуте игры удвоил преимущество «ястребов» Антон Бурдасов. В самом начале третьего игрового отрезка Илья Зубов упрочил преимущество омичей.

Отквитать одну шайбу казанцы смогли на 43-й минуте игры, гол Иржи Секача арбитры засчитали лишь после просмотра видеоповтора, убедившись в отсутствии положения вне игры. Тем не менее, на 51-й минуте матча Бурдасов, оформив дубль, восстановил отрыв в три шайбы.

За толчок соперника на борт дисциплинарный штраф до конца игры получил Александр Пережогин. Счет в матче более не менялся, «Авангард» одержал победу со счетом 4:1.


Фото: hawk.ru

#Новости#Хоккей#Главное#Авангард#Спорт#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31