Контрольные проверки на Омском НПЗ, что выяснил Росприроднадзор

После обращений и сообщений горожан по поводу возникшего в разных округах города неприятного запаха, в Омске начались проверки ряда предприятий. Предварительно установлено, что запах присутствовал из-за 400-кратного превышения вещества этилмеркаптана.
Напомним, что проверки коснулись, прежде всего, таких предприятий, которые используют данное вещество в производстве, а именно
По данным Управления корпоративных коммуникаций ОНПЗ, контрольные проверки на предприятии 10 и 15 марта не выявили нарушений при использовании и хранении газа.
«Комплексная система экологического мониторинга ОНПЗ не фиксировала превышения нормативных значений контролируемых параметров. Ежедневный экологический контроль проводится независимой лабораторией в 7 точках по 13 веществам на границе санитарно-защитной зоны и по периметру предприятия с целью проверки качества атмосферного воздуха», - говорится в сообщении.
Также указывается на то, что с 14 февраля на ОНПЗ сотрудники Росприроднадзора совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) проводили внеплановую проверку, которая не имеет связи с последним экологическим инцидентом в Омске, не выявившая нарушений в работе технологических установок. «Инспекторы Росприроднадзора во время поступающих от омичей жалоб на неприятные запахи находились на предприятии», - отметили в Управлении корпоративных коммуникаций.
Кроме этого, как отмечают в пресс-службе предприятия, ОНПЗ – информационно открытое предприятие. Так, 10 марта нефтеперерабатывающий завод посетили представители городских общественных организаций и СМИ, которые также убедились в отсутствии запахов на предприятии. В рамках экскурсий проекта «Эксперты экологии», проводимых на заводе, убедиться в высокой технологичности, экологической и промышленной безопасности предприятия может каждый омич.
Проекты модернизации, внедряющиеся на предприятии с 2008 года, уже позволили снизить воздействие на окружающую среду на 36 процентов. К 2020 году такое воздействие будет еще снижено на 28 процентов.
Фото: omskportal.ru