Контрольные проверки на Омском НПЗ, что выяснил Росприроднадзор

Также указывается на то, что с 14 февраля на ОНПЗ сотрудники Росприроднадзора совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) проводили внеплановую проверку, которая не имеет связи с последним экологическим инцидентом в Омске, не выявившая нарушений в работе технологических установок. «Инспекторы Росприроднадзора во время поступающих от омичей жалоб на неприятные запахи находились на предприятии», - отметили в Управлении корпоративных коммуникаций.