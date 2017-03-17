Движение в Центральном округе организуют по-новому

Сегодня, 17 марта, в Омске завершатся работы по установке нового дорожного контроллера, а 21 марта планируется внесение изменений в режим работы светофора на пересечении улиц 11-я Ремесленная, 5-я Северная и Арктическая с применением утреннего и вечернего режимов, сообщает пресс-служба департамента транспорта администрации города.
Отмечается, что в конце 2016 года на вышеуказанном перекрестке в работу светофора уже вносились изменения, направленные на увеличение длительности зеленого сигнала, для автомобильного потока, идущего с 5-й Северной налево на Арктическую. Но интенсивность движения на этом участке дороги меняется в зависимости от времени суток, поэтому появилась необходимость в применении нескольких режимов регулирования – утренний и вечерний.
Подобное усложнение регулирования на пересечении названных улиц не позволял управляющий сигналами светофора дорожный контролер из-за существенного износа оборудования, в связи с этим сегодня проводятся работы по его замене.
Согласно изменениям, которые будут внесены 21 марта, в утренние часы приоритет будет у транспорта, который движется со стороны улицы Челюскинцев по 5-й Северной, а вечернее – автомобильному потоку, направляющемуся со стороны Герцена по 5-й Северной и по 11-й Ремесленной.
После внесения изменений для оценки эффективности корректировки будет проводиться сравнительный анализ времени проезда на легковом автомобиле загруженных участков. В настоящее время прогнозируется увеличение пропускной способности перекрестка на 10%, что разгрузит плотность заторов по улицам Госпитальная, 10-я Ремесленная и 1—я Ремесленная.
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