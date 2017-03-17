Движение в Центральном округе организуют по-новому

Отмечается, что в конце 2016 года на вышеуказанном перекрестке в работу светофора уже вносились изменения, направленные на увеличение длительности зеленого сигнала, для автомобильного потока, идущего с 5-й Северной налево на Арктическую. Но интенсивность движения на этом участке дороги меняется в зависимости от времени суток, поэтому появилась необходимость в применении нескольких режимов регулирования – утренний и вечерний.